Menos frio intenso e menos neve durante o inverno no hemisfério norte, alerta estudo

O estudo baseou-se em dados de observação comparados à simulação de um clima que não teria sido afetado pelo aquecimento resultante da utilização massiva de carvão, petróleo e gás.

Concluiu que a mudança climática aumentou principalmente o número de dias de inverno com temperaturas positivas na Europa, o continente que aquece mais rapidamente no mundo. Os países mais afetados foram a Dinamarca e os países bálticos.

A França registrou pelo menos 10 dias adicionais por ano acima dos 0°C durante a última década, com uma tendência mais forte no norte e no leste.

"A neve, o gelo e o frio, que costumavam ser símbolos do inverno, estão desaparecendo rapidamente em muitos lugares, ameaçando ecossistemas, economias e tradições culturais", disse Kristina Dahl, diretora-científica da Climate Central.

Os dias frios de inverno são "fundamentais" para vários setores, desde os esportes de inverno à produção de água potável, que dependem da quantidade de neve, acrescenta.

Os autores destacam ainda as consequências para a saúde: o frio ajuda a regular as populações de insetos transmissores de doenças, como mosquitos e carrapatos, enquanto os invernos mais curtos favorecem a dispersão do pólen e, portanto, das alergias.