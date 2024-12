Milei chama Maduro de 'ditador criminoso' por 'sequestro' de gendarme argentino na Venezuela

Werthein também denunciou que a embaixada argentina em Caracas tem "franco-atiradores em frente", todas as ruas bloqueadas e "dificuldades para alimentar estes senhores que estão asilados" desde março na sede diplomática, em referência aos seis colaboradores da líder opositora venezuelana María Corina Machado.

Na sexta-feira passada, a chancelaria argentina também condenou a "detenção arbitrária e injustificada" de um funcionário local da embaixada argentina em Caracas, a quem Bullrich identificou como um motorista que entrava e saía do edifício.

O governo argentino recomendou no sábado a seus cidadãos evitar ou adiar suas viagens à Venezuela.

A embaixada argentina está sob custódia do Brasil desde 1º de agosto, depois que a Venezuela rompeu relações com o país sul-americano por sua posição sobre as questionadas eleições de 28 de julho nas quais Nicolás Maduro foi proclamado presidente reeleito em meio a denúncias de fraude.