Naufrágio de 2 petroleiros deixa mancha de óleo de 30km na Rússia

A cidade de Anapa, um balneário na costa do Mar Negro, no sudoeste da Rússia, entrou em "situação de emergência" após o naufrágio de dois petroleiros, o que causou a contaminação de 30 quilômetros de litoral.

"Anapa está em situação de emergência por causa dos produtos petrolíferos derramados no litoral", anunciou, nesta terça-feira (17), no Telegram, a prefeitura desta cidade russa de 90.000 habitantes situada no oblast de Krasnodar.

Outras quatro pequenas localidades da região também foram colocadas em estado de emergência, segundo as autoridades russas.