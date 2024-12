Opositor González Urrutia espera por 'nova era' na Venezuela com seu retorno em 10 de janeiro

González Urrutia disse que aceita o prêmio "em nome do povo da Venezuela. Essas pessoas são as que realmente encarnam o espírito deste prêmio, em reconhecimento à corajosa luta que travam".

A vitória e reeleição de Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho foi fortemente questionada pela oposição, que afirma ter obtido mais de 67% dos votos.

O Parlamento Europeu reconhece González Urrutia como presidente eleito do seu país. A posse do novo presidente para o período 2025-2031 está marcada para 10 de janeiro, e González Urrutia prometeu comparecer para "assumir suas funções".

O líder, que se exilou na Espanha após ter sido alvo de uma ordem de prisão na Venezuela, não está preocupado com as consequências do seu retorno.

Diplomata de 75 anos, González Urrutia foi embaixador na Argentina entre 1998 e 2002, e nas eleições de julho deste ano foi candidato pela Plataforma Unitária, frente de oposição que reuniu 11 partidos políticos.

- "Seguiremos avançando" -

Machado foi representada na cerimônia por sua filha Ana Corina Sosa, e enviou um vídeo no qual recebe o prêmio.