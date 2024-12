Valas comuns, a última esperança dos sírios na busca por familiares

- 22 corpos -

Uma hipótese confiável, segundo ele, é que há "poucas pessoas que saíram das prisões e um número exponencial de desaparecidos".

Não há cifras oficiais sobre o número de detidos libertados das prisões nos últimos dez dias, mas certamente não é equivalente ao número de desaparecidos desde 2011.

Em 2022, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) estimava que mais de 100 mil pessoas morreram nas prisões desde 2011, especialmente sob tortura.

"Estamos tentando trabalhar [...] com nossa modesta experiência", afirma Salmo. Membros de sua equipe trabalham para obter amostras ósseas e realizar testes de DNA.

Na terça-feira, a Human Rights Watch (HRW) pediu às novas autoridades que "protejam as evidências e as preservem, especialmente as presentes nas valas comuns".