Vini: uma longa trajetória de São Gonçalo a Madri até se tornar 'The Best'

Vítima de 'memes' devido às suas falhas durante seus primeiros anos na Europa, o astro brasileiro Vinícius Júnior, que conquistou o prêmio Fifa 'The Best' nesta terça-feira (17) foi lapidando seu futebol durante as seis temporadas e meia em Madri, tornando-se líder em campo do gigante 'merengue', seis vezes campeão europeu na última década.

Assim como as comemorações ao lado de seus companheiros, sua trajetória na Europa foi como uma coreografia que foi se aperfeiçoando até chegar ao 'The Best', depois do decepcionante segundo lugar na Bola de Ouro, atrás do espanhol Rodri, há dois meses.

Nascido em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, o jogador de 24 anos rapidamente chamou a atenção do mundo do futebol durante seus primeiros passos no Flamengo.