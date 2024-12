Equipes de emergência procuram sobreviventes após terremoto em Vanuatu e revisam balanço para nove mortos

As equipes de emergência procuravam nesta quarta-feira (18) sobreviventes que podem ter ficado presos em edifícios que desabaram após o forte terremoto que atingiu Vanuatu, pequena ilha no Pacífico, onde as autoridades registraram nove mortes, após uma revisão do balanço de vítimas.

"Nove mortes confirmadas pelo hospital Central Vila", afirma o boletim divulgado pela Agência Nacional de Gestão de Desastres, que alertou para um possível aumento do número de vítimas.

O boletim reduziu o número de vítimas: o balanço divulgado na terça-feira pela agência citava 14 mortos.