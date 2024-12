55 migrantes morreram na floresta do Darién em 2024, diz presidente panamenho

"Com certeza, cada menor desacompanhado tem, em algum lugar, na Venezuela, Colômbia ou Equador, uma família. Não acredito que tenham chegado sem ninguém que os aguardasse nesses países, e devemos encontrá-los", acrescentou.

Organismos internacionais destacaram que, ao chegarem aos postos fronteiriços do Panamá, os menores apresentam feridas na pele, torções, picadas de insetos, doenças e desidratação.

"Vimos que não só se mantém os 21% de crianças, meninos e adolescentes como parte do fluxo migratório, mas identificamos um grupo que particularmente nos preocupa: os desacompanhados", alertou à AFP Diana Romero, especialista em emergências do Unicef no Panamá.

Segundo Romero, o número de menores que viajam sem a companhia de familiares passou de cerca de 3.000 nos primeiros 11 meses de 2023 para 4.476 no mesmo período de 2024.

