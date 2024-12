Deputado é morto em ataque a tiros em região separatista da Geórgia

Um deputado foi morto nesta quinta-feira (18) em um incidente com tiros no parlamento da Abecásia, uma região separatista da Geórgia, durante o qual uma pessoa também ficou ferida, informou o serviço de imprensa do governo local.

"Depois de sofrer ferimentos graves, o deputado Vakhtang Golandzia morreu", disse um comunicado, acrescentando que outro legislador, Kan Kvartchia, foi ferido no incidente em Sukhumi, a capital.

"O deputado Kvartchia tem ferimentos moderados", acrescentou o serviço de imprensa do líder separatista da Abecásia, Badra Gounba, sem fornecer mais detalhes sobre os eventos ou os responsáveis pelo ataque.