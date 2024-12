FMI começa a negociar novo programa de crédito com a Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) começou a negociar com a Argentina um novo programa de ajuda financeira, antes do final do programa deste ano, confirmou, nesta quinta-feira (19), a instituição em uma coletiva de imprensa.

"As autoridades expressaram oficialmente seu interesse em alcançar um novo programa de ajuda. As negociações estão em andamento", confirmou à imprensa a diretora de comunicação do FMI, Julie Kozack.

"Durante o último ano [o primeiro mandato de Javier Milei, que assumiu em dezembro, ndlr], as autoridades argentinas continuaram implementando seu programa de estabilização econômica e alcançaram resultados impressionantes", afirmou.