IA percebe aroma de uísque melhor do que ser humano

Ambos os algoritmos foram capazes de identificar as cinco notas dominantes de um uísque com mais precisão e consistência, em média, do que qualquer especialista humano do painel.

"Descobrimos que nossos algoritmos se alinharam melhor com os resultados do painel do que cada membro individual, fornecendo, assim, uma estimativa melhor da percepção geral do odor", disse Grasskamp.

Essas metodologias de aprendizado de máquina poderiam ser usadas para detectar falsificações ou para avaliar se o uísque misturado "terá o aroma esperado, ajudando, assim, a reduzir os custos ao limitar a necessidade de painéis de avaliação", avalia.

É possível obter resultados semelhantes com o vinho? Em teoria, sim. "Tudo o que essas ferramentas precisam é de uma lista de compostos detectados na amostra e seus descritores correspondentes", de acordo com Grasskamp.

"O desafio está nos detalhes mais refinados, como determinar se os aromas do vinho são suficientemente distintivos para um algoritmo de IA", acrescentou.

ber/jz/mb/jmo/mvv