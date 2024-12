Mathias Pogba é condenado a um ano de prisão em caso de extorsão contra seu irmão, Paul Pogba

A única acusação que não foi confirmada, conforme solicitado pela promotoria, foi a de sequestro.

Roushdane K., considerado o mentor da operação e o único a ser preso, foi condenado a oito anos de prisão, conforme solicitado pela promotoria.

Adama C. foi condenado a cinco anos de prisão com uma sentença de prisão. Amigo íntimo de infância do jogador de futebol, ele deixou a sala de audiências algemado e escoltado pela polícia.

Mamadou M. recebeu uma sentença de cinco anos de prisão, com 12 meses de suspensão.

Finalmente, Machikour K. e Boubacar C. foram condenados a quatro anos de prisão, com dois anos de suspensão para um dos réus e até três anos de suspensão para o outro.

O "caso Pogba" começou na noite de 19 para 20 de março de 2022, quando o jogador de futebol caiu em uma armadilha em um apartamento em Montévrain, na região de Paris.