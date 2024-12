Tarifas alfandegárias podem fazer disparar preços nos EUA, alerta assessora de Biden

Um aumento das tarifas alfandegárias, como as propostas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia causar um aumento "maciço" do custo de produção de bens no país, opinou, nesta quinta-feira (19), a principal assessora econômica do presidente Joe Biden.

Durante a campanha às eleições presidenciais americanas e após o pleito, Trump anunciou que poderia impor tarifas alfandegárias generalizadas de pelo menos 10% para todos os bens importados para os Estados Unidos, e inclusive superiores para produtos provenientes de China, Canadá e México.

Em um discurso na Brookings Institution, em Washington, a diretora do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Lael Brainard, disse que esta iniciativa terá efeitos "imprevisíveis" nas cadeias de abastecimento.