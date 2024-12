Xi Jinping preside atos do 25º aniversário do retorno de Macau à China

O presidente da China, Xi Jinping, comanda nesta sexta-feira (20, data local) as celebrações do 25º aniversário da devolução ao país da antiga colônia portuguesa de Macau, transformada agora em capital mundial do jogo e dos cassinos.

Macau é apresentada por Pequim como um exemplo perfeito de sua política de "Um país, dois sistemas" que permitiu a essa cidade, ou à vizinha Hong Kong, manter certa autonomia e liberdades impossíveis no restante da China.

Quando este antigo porto comercial português voltou para domínio chinês em 20 de dezembro de 1999, Pequim prometeu que seu "sistema capitalista e estilo de vida permanecerão inalterados durante 50 anos".