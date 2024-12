Após cirurgia, Lula volta ao trabalho sem abandonar o chapéu

Eu pus um chapéu para vocês não verem o curativo (...) não quero que vocês vejam, porque eu sou um cara teoricamente bonito, mas minha cabeça está me deixando um pouco feio", brincou Lula com os jornalistas antes de ter alta.

Segundo Roberto Kalil, médico de Lula, "o pior" poderia ter acontecido. Mas a cirurgia foi bem-sucedida e, após vários dias internado no Hospital Sirio-Libanês, Lula retornou a Brasília na quinta-feira.

A reunião com os ministros ocorreu no mesmo dia em que o Congresso aprovou um pacote de corte de gastos proposto pelo governo para 2025 e 2026.

O ministro da Economia, Fernando Haddad, havia projetado uma economia de 70 bilhões de reais, mas as mudanças introduzidas pelo Congresso reduzirão o ajuste em cerca de um bilhão de reais, segundo Haddad.

As medidas de corte chegam em meio à tensão pela desvalorização do real e às dúvidas do mercado sobre a responsabilidade fiscal do governo.

O dólar fechou na quinta-feira a R$ 6,12, após ter atingido recordes históricos nos últimos dias.