Flick garante que Barcelona "lutará" para conquistar títulos até o final da temporada

O técnico alemão do Barcelona, Hansi Flick, afirmou nesta sexta-feira (20), durante a coletiva de imprensa anterior ao jogo contra o Atlético de Madrid, em Montjuic, que o objetivo da equipe continua sendo a conquista de algum título até o final da temporada.

"Não estamos satisfeitos com esta situação, mas devemos reagir. Lutaremos até o final da temporada. Queremos conquistar títulos. Amanhã (sábado) começaremos de novo", declarou Flick em referência aos resultados medíocres na LaLiga: apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

Do lado oposto, os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone chegam ao duelo depois de onze vitórias consecutivas, seis delas no campeonato espanhol, o que faz com que a visita do 'Atleti' seja crucial para subir na tabela e recuperar o mais rapidamente possível o caminho da vitória.