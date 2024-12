Novo dirigente da Síria se reúne com delegação dos EUA

"A era do silêncio acabou. Estaremos atentas a qualquer postura que possa prejudicar as mulheres e não a aceitaremos", garantiu Majida Mudarres, uma manifestante de 50 anos.

Em Qamishli, no nordeste, milhares de pessoas se manifestaram na quinta-feira em apoio às forças curdas, que tentam repelir as ofensivas dos combatentes apoiados pela Turquia, aliada do novo poder.

Na capital, os habitantes receberam mensagens em seus telefones celulares para participar de uma Festa da Libertação na Praça dos Omíadas, no coração da cidade.

- "Um momento histórico" -

A delegação dos Estados Unidos também vai se reunir com representantes da sociedade civil em Damasco.

Trata-se da primeira missão diplomática formal enviada por Washington desde o início da guerra civil e inclui Roger Carstens, encarregado de procurar americanos desaparecidos na Síria, como o jornalista Austin Tice, sequestrado em agosto de 2012.