Passagem secreta dos Médici sobre rio Arno em Florença reabre após obras

O Corredor de Vasari, uma passagem escavada há quase 500 anos na Ponte Vecchio de Florença para permitir que os Médici atravessassem secretamente o rio Arno, reabrirá suas portas neste sábado depois de oito anos fechada, anunciou o Museu dos Uffizi nesta sexta-feira (20).

Esta joia do Renascimento italiano, fechada desde 2016, tem 750 metros de extensão e foi completamente reformada para cumprir com as normas de segurança.

Estará acessível ao público em geral, com reserva obrigatória, através de um bilhete de entrada de 43 euros (cerca de 270 reais), que também permite visitar a galeria dos Uffizi.