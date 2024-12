Trudeau troca gabinete do Canadá em meio a ameaças tarifárias de Trump

Trudeu, do partido Liberal, enfrenta sua maior crise política desde que chegou ao poder há nove anos, com uma minoria no Parlamento, a perda de seu aliado de esquerda e um descontentamento crescente em sua própria bancada.

A saída repentina de Freeland marcou as diferenças com Trudeau sobre como abordar a iminente guerra comercial que se avizinha com os Estados Unidos.

O país busca frear as ameaças de Trump, que prometeu impor tarifas alfandegárias de até 25% aos seus vizinhos México e Canadá quando voltar ao poder em janeiro.

Essa medida seria catastrófica para o país, segundo os especialistas. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do Canadá e destino de 65% das exportações canadenses. Cerca de dois milhões de pessoas no Canadá vivem desse comércio, de um total de 41 milhões de habitantes.

