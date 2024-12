Vice-premiê é absolvido na Itália em julgamento por bloqueio de migrantes no mar

O anúncio foi recebido com aplausos pelos simpatizantes do político de extrema direita presentes na sala de audiências, observaram jornalistas da AFP no local.

"Estou feliz. Após três anos, o bom senso venceu", disse Salvini aos repórteres ao sair do tribunal. "Defender as fronteiras, proteger a pátria, lutar contra os traficantes e ONGs estrangeiras e proteger nossos filhos não é crime, mas um direito", acrescentou.

Ele é líder do partido anti-imigração Liga, integrante da coalizão ultraconservadora liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, que considerou a decisão uma "boa notícia".

Por outro lado, o fundador da Open Arms, Óscar Camps, afirmou que a ONG continuará sua "missão no mar" e estuda a possibilidade de recorrer da decisão.

O bloqueio dos migrantes no mar por quase três semanas atraiu a atenção da mídia mundial. Outros países da União Europeia se ofereceram para acolher os migrantes, e várias ONGs intervieram.

No final, os migrantes foram autorizados a desembarcar na ilha italiana de Lampedusa, após uma decisão da justiça.