Volkswagen planeja cortar mais de 35.000 postos de trabalho na Alemanha até 2030

"Nós também conseguimos encontrar uma solução para os funcionários das instalações da Volkswagen, que garante os empregos, preserva a produção nas fábricas e permite, ao mesmo tempo, importantes investimentos futuros", declarou Thorsten Gröger, negociador do sindicato automotivo.

Durante uma coletiva de imprensa, ele comemorou a adoção das medidas de redução de custos, "que respeitam as linhas vermelhas" do sindicato.

"Não haverá fechamentos de fábricas e as demissões estão descartadas", assegurou, enquanto este cenário não tenha sido descartado pela principal fabricante europeia de automóveis.

Em troca, os funcionários aceitaram abrir mão de uma série de bônus e reduzir a capacidade de produção em várias das dez fábricas do grupo na Alemanha.

Com este acordo, a Volkswagen espera fazer uma economia de "4 bilhões de euros" (cerca de 25 bilhões de reais, na cotação atual) no médio prazo.

"Nós tivemos três prioridades durante as negociações: reduzir a capacidade excedente nas instalações alemãs, diminuir os custos de mão de obra e trazer os custos de desenvolvimento para um nível competitivo", explicou Thomas Schäfer, diretor da VW, a principal marca do grupo, que enfrenta as maiores dificuldades.