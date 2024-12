Acidente com ônibus deixa mais de 30 mortos em Minas Gerais

O ônibus transitava pela rodovia BR-116 vindo de São Paulo, com destino a Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo relatos de testemunhas, coletados pelos bombeiros, há duas versões sobre o ocorrido.

De acordo com uma delas, por volta das três e meia da manhã, um pneu do ônibus furou, o motorista perdeu o controle do veículo e o coletivo bateu em um caminhão. A outra diz que o acidente foi provocado por um bloco de granito transportado pelo caminhão, que caiu sobre o ônibus.

Após a colisão, o ônibus pegou fogo.

Outro veículo também bateu na traseira do ônibus, mas seus ocupantes sobreviveram.

Um dos mortos é o motorista do ônibus. Pelo menos uma criança também está entre as vítimas.