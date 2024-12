Atropelamento em mercado de Natal deixa 5 mortos na Alemanha; Scholz promete ação

Cinco pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no atropelamento da noite de sexta-feira em um mercado de Natal em Magdeburgo, Alemanha, uma "catástrofe" à qual o chanceler Olaf Scholz prometeu responder com ações "contra aqueles que querem semear o ódio".

A polícia anunciou a detenção de um psiquiatra saudita de 50 anos no local do crime, ao lado do veículo utilizado para atropelar a multidão, mas as possíveis motivações do suposto autor não foram determinadas.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, disse à imprensa em Magdeburgo que "a única coisa" que pode confirmar é que o suspeito é "islamofóbico".