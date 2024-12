Atropelamento em mercado de Natal na Alemanha deixou cinco mortos

O chefe de Governo da Alemanha fez um apelo de unidade nacional em plena campanha para as eleições antecipadas de fevereiro, um pleito marcado pelo debate sobre migração e segurança.

"É importante que permaneçamos unidos como país e que conversemos entre nós", disse o chanceler no local da tragédia.

Scholz prometeu atuar "contra aqueles que querem semear o ódio" após o ataque ao mercado de Natal, que recorda o atentado extremista de 2016 contra um mercado natalino em Berlim.

O chanceler visitou o local da tragédia para prestar homenagem às vítimas, às equipes de emergência e às forças de segurança que prenderam o suspeito, um médico de 50 anos natural da Arábia Saudita.

A investigação não esclareceu as possíveis motivações do suspeito, que nunca expressou opiniões favoráveis a organizações jihadistas, mas se declarou simpatizante do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

