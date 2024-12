Papa celebrará Angelus online e não da janela do Palácio Apostólico por resfriado

O papa Francisco, que está resfriado, celebrará a oração do Angelus de domingo (22) online, e não da janela do palácio apostólico na Praça de São Pedro, no Vaticano, informou a assessoria de comunicação do pontífice neste sábado.

"Devido ao frio intenso, em conjunto com os sintomas de resfriado que se manifestaram nos últimos dias, o papa Francisco celebrará a oração do Angelus no domingo, 22 de dezembro, da capela da Casa Santa Marta", sua residência no Vaticano, afirma uma mensagem em italiano postada no Telegram.

O Vaticano especificou que essa decisão também foi tomada em vista dos "compromissos agendados para a próxima semana".