Suspeito de atropelamento na Alemanha estava 'insatisfeito' com tratamento a demandantes de asilo sauditas

O refugiado saudita suspeito de ter atropelado dezenas de pessoas com um carro em um mercado de Natal em Magdeburgo pode ter atuado por "insatisfação" com o tratamento dispensado na Alemanha aos demandantes de asilo de seu país, afirmou neste sábado (21) o promotor responsável pelo caso.

A investigação está em curso, mas "ao que parece, o pano de fundo do crime (...) pode ser a insatisfação com a forma como os refugiados sauditas são tratados na Alemanha", afirmou o promotor Horst Walter Nopens ao ser questionado sobre as motivações do ataque de sexta-feira que deixou cinco mortos e mais de 200 feridos.

O suspeito havia denunciado em agosto em sua conta na rede social X "os crimes cometidos pela Alemanha contra os refugiados sauditas e a obstrução da justiça, pouco importa a quantidade de evidências que apresentemos" nos processos de pedido de asilo.