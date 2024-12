Tesouros saqueados por holandeses retornam à sua terra natal na Indonésia

Entre as peças devolvidas estão três outras esculturas representando divindades que foram saqueadas de um templo do século XIII no reino de Singosari, localizado próximo ao vulcão ativo Monte Semeru em Java, a principal ilha da Indonésia.

Entre as peças está uma representação de Ganesha em pé, uma das poucas no mundo, de acordo com o arqueólogo Dwi Cahyono.

"Esta posição em pé simboliza a vigilância diante do perigo", explica.

Para ele, o processo de repatriação é um "esforço espiritual para acalmar a fúria das catástrofes na Indonésia", um arquipélago localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área altamente propensa a terremotos.

Especialistas acreditam que milhares de objetos culturais saqueados ainda estejam no exterior. Embora nenhuma outra restituição dos Países Baixos esteja planejada, Dwi espera que mais obras sejam devolvidas nos próximos anos.

"Isso continua sendo uma prioridade, pois esses objetos são essenciais para fortalecer nosso patrimônio cultural".