Oxfam: apenas 12 caminhões entregaram alimentos e água no norte de Gaza desde outubro

Apenas 12 caminhões conseguiram distribuir alimentos e água no norte de Gaza em dois meses e meio, denunciou a organização Oxfam, ao alertar sobre o agravamento da situação humanitária no território palestino cercado, em um relatório que Israel chamou de equivocado.

"Dos escassos 34 caminhões de alimentos e água autorizados a entrar na parte norte de Gaza nos últimos dois meses e meio, os atrasos deliberados e as obstruções sistemáticas da parte do exército israelense fizeram com que apenas 12 conseguissem distribuir ajuda aos civis palestinos que enfrentam a fome", afirmou Oxfam em um comunicado no qual faz um balanço das entregas até sábado, 21 de dezembro.

"Em três ocasiões, após a entrega dos alimentos e da água na escola onde as pessoas estavam refugiadas, o local foi desalojado e bombardeado em questão de horas", acrescentou a Oxfam.