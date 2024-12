Agente argentino detido na Venezuela é acusado de 'terrorismo'

O agente argentino detido na Venezuela há duas semanas será processado por "terrorismo", informou nesta sexta-feira (27) o procurador-geral, Tarek William Saab.

"Este cidadão está sujeito à respectiva investigação pelo seu vínculo com um grupo de pessoas que tentou, a partir do nosso território e com o apoio de grupos internacionais de extrema direita, realizar uma série de ações desestabilizadoras e terroristas", afirmou o responsável em comunicado.

