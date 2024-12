Exército israelense realiza operação perto de hospital-chave de Gaza

O Exército israelense costuma acusar o Hamas de usar hospitais como centros de comando para lançar ataques contra suas forças, acusações que o grupo islamista nega.

O Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas afirmou, citando o diretor do hospital, que o Exército israelense "incendiou todos os serviços de cirurgia" do centro.

Também "evacuou toda a equipe médica e as pessoas deslocadas", acrescentou o diretor do hospital, Abu Safiya.

O centro abrigava na manhã desta sexta-feira cerca de 350 pessoas, incluindo 75 feridos e doentes, bem como 180 membros da equipe de saúde, segundo a mesma fonte.

O hospital foi evacuado, e centenas de pessoas que vivem próximas foram "forçadas a se refugiar na escola Al Fajura e no hospital Indonésio" em Jabaliya, relataram testemunhas.

Abu Safiya acusou na segunda-feira as forças israelenses de terem atacado o hospital "com a intenção de matar e deslocar à força as pessoas que estavam dentro".