Kremlin não comentará queda de avião no Cazaquistão até o fim da investigação

A aeronave caiu em circunstâncias ainda pouco claras e sofreu um incêndio perto da localidade de Aktau, um porto do Mar Cáspio no oeste do Cazaquistão, muito longe do trajeto previsto. As autoridades do Cazaquistão anunciaram um balanço de 38 mortos.

A Azerbaijan Airlines anunciou nesta sexta-feira que suspenderá os voos para sete cidades russas após o acidente, com base nos "resultados preliminares da investigação".

O deputado azerbaijano Rasim Musabekov declarou à AFP que "uma investigação está em curso para determinar se foi um disparo da defesa antiaérea russa ou outra causa".

Musabekov destacou que "as fotos e os vídeos mostram a fuselagem do avião com buracos que normalmente são provocados por mísseis de defesa antiaérea".

Uma fonte do governo dos Estados Unidos, que falou sob a condição de anonimato, afirmou na quinta-feira que há indícios de que um sistema russo de defesa antiaérea atingiu o avião.

A fonte acrescentou que, se os indícios forem confirmados, ficaria evidente o que os Estados Unidos classificam como a "temeridade" da Rússia na ofensiva na Ucrânia.