Israel realiza operação perto de importante hospital de Gaza

Ele também "evacuou toda a equipe médica e as pessoas deslocadas", acrescentou o diretor do hospital Abu Safiya.

O hospital estava recebendo cerca de 350 pessoas na manhã desta sexta-feira, incluindo 75 feridos e doentes, bem como 180 membros da equipe médica, de acordo com a mesma fonte.

O hospital foi evacuado e centenas de pessoas que moravam nas proximidades foram "forçadas a se abrigar na escola Al Fajura e no hospital indonésio" em Jabaliya, disseram testemunhas.

Na segunda-feira, Abu Safiya acusou as forças israelenses de atacar o hospital "com a intenção de matar e deslocar à força as pessoas que estavam lá dentro".

A Organização Mundial da Saúde descreveu as condições do hospital como "terríveis" e disse que a instalação estava operando em níveis "mínimos".

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023 com uma incursão de milicianos islamistas que mataram mais de 1.200 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram 251, de acordo com um balanço baseado em números oficiais israelenses.