LeBron James comemora seus 40 anos em meio a um futuro incerto

LeBron conversou com a ESPN sobre este projeto como seu "objetivo final".

Sócio do fundo Fenway Sports Group, dono do Liverpool da Premier League inglesa, James já possui participações no clube do norte da Inglaterra, no Boston Red Sox (beisebol) e o Pittsburgh Penguins (hóquei).

A Forbes avalia que LeBron James seja o primeiro jogador de basquete a se tornar bilionário com 1,2 bilhão de dólares (cerca de R$ 7,4 bilhões pela cotação atual) durante sua carreira.

