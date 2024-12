Opositores asilados na embaixada argentina na Venezuela denunciam '35 dias sem luz'

Meda e os demais colaboradores de Machado são acusados de conspirar contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Inicialmente eram seis, mas há uma semana um deles, Fernando Martínez Mottola, se entregou e está em liberdade condicional.

A oposição liderada por Machado alega que o seu candidato Edmundo González Urrutia venceu as eleições de 28 de julho e não Maduro, como anunciou a autoridade eleitoral, acusada de servir a ele.

A embaixada está sem pessoal diplomático desde agosto, após o rompimento das relações em resposta aos questionamentos do governo do presidente Javier Milei sobre a reeleição de Maduro.

Os refugiados denunciam há mais de um mês um "cerco" policial à sede diplomática: afirmam que agentes armados a cercam, impedem a entrada de alimentos e também cortam o abastecimento de água.

O ministro do Interior, o poderoso líder Diosdado Cabello, negou tal cerco e disse que o corte dos serviços públicos se devia à falta de pagamento.

O Brasil anunciou em agosto que assumiria a custódia da delegação diplomática da Argentina com a autorização de Caracas, que revogou a decisão um mês depois. No entanto, o governo de Lula insistiu que continuará defendendo os interesses do seu vizinho.