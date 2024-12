Milhares se manifestam em Valência contra atuação das autoridades nas inundações de outubro

Ao grito de "assassino" ou "criminoso", milhares de manifestantes se reuniram convocados por várias organizações locais e sindicais, para exigir a renúncia de Mazón.

O protesto foi liderado por dezenas de tratores que ajudaram as vítimas a limparem o barro e os carros destruídos que se amontoaram nas ruas.

Trata-se da terceira manifestação em Valência após as de 9 e 30 de novembro, que reuniram, respectivamente, 130.000 e 100.000 pessoas, segundo a Delegação do Governo espanhol em Valência.

As vítimas da catástrofe reclamam do governo regional por não ter avisado aos moradores com antecedência suficiente sobre o perigo das chuvas torrenciais, apesar de a agência nacional de meteorologia ter emitido alertas logo pela manhã.

Também criticam as autoridades pela lentidão em mobilizar os serviços de emergência.

Na Espanha, um país descentralizado, a gestão de catástrofes é responsabilidade de cada região, mas o governo central pode fornecer recursos e até assumir o comando em casos extremos.