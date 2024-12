Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

Jimmy Carter, o ex-presidente democrata que governou os Estados Unidos de 1977 a 1981 e ganhou o Nobel da Paz, morreu neste domingo (29) aos 100 anos de idade, em sua casa em Plains, na Geórgia, seu estado natal, anunciou sua fundação.

Ele morreu "pacificamente [...] rodeado por sua família", disse o Centro Carter em um comunicado.

"Meu pai foi um herói, não só para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta", afirmou Chip Carter, filho do ex-presidente, no comunicado.