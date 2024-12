Ondas extremas deixam três mortos no Equador e Chile e fecham portos no Peru

As fortes ondas que atingiram as costas do Pacífico na América do Sul causaram a morte de uma pessoa no Chile neste domingo (29), que se soma a duas mortes no Equador e ao fechamento de mais de cem portos no Peru, informaram as autoridades.

De acordo com a Marinha chilena, que relatou "alguns danos" a embarcações menores, a vítima foi um homem de 30 anos que entrou na praia Tres Islas, na cidade de Iquique, não adequada para banho e sob aviso de marés anormais até 31 de dezembro.

"Após realizar manobras de reanimação sem resultados positivos, a pessoa foi declarada morta" na orla, disse em vídeo Camilo Aránguiz, chefe do Centro Meteorológico Marítimo da Marinha em Iquique.