Salah diz que sua renovação com Liverpool "ainda está longe"

"Estou concentrado na equipe e espero que ganhemos a Premier League", insistiu o astro de 32 anos.

Depois do jogo deste domingo, em que Salah voltou a marcar um gol e deu duas assistências, o seu treinador Arne Slot destacou que as estatísticas do egípcio nesta temporada são "extraordinárias".

"Não creio que ele continue a nos surpreender porque sabemos que tipo de jogador ele é e o que é capaz de fazer, mas fora isso ele trabalha muito pela equipe, mesmo quando não temos a bola. Só podemos esperar que ele continue com esse desempenho", acrescentou o técnico holandês.

