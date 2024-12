Azerbaijão afirma que Rússia prometeu identificar e punir os responsáveis pelo desastre aéreo

Moscou não admitiu a sua responsabilidade neste desastre aéreo que matou 38 pessoas, apesar de ter sido solicitado a fazê-lo pelas autoridades do Azerbaijão.

No entanto, segundo a Procuradoria, a Rússia "prestou o apoio necessário aos procuradores enviados para Grozny", capital da Chechênia, onde o avião tentou pousar duas vezes, sem sucesso, antes de cair em Aktau, do outro lado do mar Cáspio.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, afirmou no domingo que o avião, que fazia a rota Baku-Grozny, foi alvo de "disparos" sobre território russo.

Ele acusou Moscou de tentar esconder sua responsabilidade e exigiu desculpas públicas e indenizações.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas a Aliev no sábado e admitiu que foram disparados tiros antiaéreos no dia da tragédia devido a um ataque de drones ucranianos, embora não tenha reconhecido que atingiram o avião do Azerbaijão.

