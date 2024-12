Rússia se opõe ao envio de contingente de paz europeu para a Ucrânia

A Rússia se opõe ao eventual envio de um contingente europeu para a Ucrânia, declarou o seu ministro das Relações Exteriores, em um momento em que europeus e americanos refletem sobre o pós-conflito.

"Desde já, não estamos satisfeitos com as propostas feitas em nome dos representantes da equipe do presidente eleito (o americano Donald Trump) de adiar a adesão da Ucrânia à Otan por 20 anos e introduzir na Ucrânia um contingente de manutenção da paz formado por forças britânicas e europeias", disse Lavrov à agência estatal Tass nesta segunda-feira (30).

Há várias semanas especula-se sobre possíveis negociações de paz futuras, depois de quase três anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, que deixou centenas de milhares de mortos e feridos.