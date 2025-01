Ao menos um morto por explosão de Tesla em hotel de Trump em Las Vegas

Pelo menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas pela explosão de um Tesla Cybertruck em frente a um hotel do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Las Vegas, informou nesta quarta-feira (1º) a polícia.

O veículo elétrico parou em frente à entrada do Trump Internacional Hotel antes de acontecer uma "grande explosão", disse à imprensa o xerife de Las Vegas, Kevin McMahill, acrescentando que havia "um indivíduo falecido no interior" do carro e sete pessoas com ferimentos leves.

