Ataques israelenses deixam ao menos 25 mortos na noite de Ano Novo em Gaza

"A casa foi completamente destruída por dois mísseis disparados por um avião de combate. Várias pessoas ainda estão sob os escombros", disse um socorrista, Mohamad, que não revelou seu sobrenome.

"Ainda estamos tentando retirar corpos e feridos dos escombros. A casa nada mais é do que uma pilha de ruínas", disse Jibri Abu Warda, 35 anos, perto de várias das vítimas.

"Foi um massacre, há crianças e mulheres em pedaços", acrescentou. "Ninguém sabe por que a casa foi atacada, só havia civis", disse.

Os socorristas de Gaza indicaram posteriormente que outros dez palestinos morreram em dois bombardeios em Khan Yunis, no sul do enclave, e na Cidade de Gaza, no norte.

O Exército israelense, que até o momento não comentou estes dois ataques, iniciou uma ampla ofensiva terrestre e aérea no norte de Gaza em 6 de outubro, especialmente em Jabaliya, com o objetivo, segundo afirmou, de impedir o reagrupamento dos combatentes do movimento islamista palestino Hamas.

- Barracas inundadas -

Depois de mais de um ano de guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque letal de comandos islamistas em solo israelense em 7 de outubro de 2023, a situação humanitária é catastrófica no território, segundo a ONU.