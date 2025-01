Autor de ataque em Nova Orleans é o americano Shamsud-Din Jabbar , diz FBI

O homem que jogou uma caminhonete contra uma multidão de pessoas que comemoravam o Ano Novo em Nova Orleans nesta quarta-feira (1º) foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, um cidadão dos Estados Unidos, e ele estava carregando uma bandeira do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), informou o FBI.

"Uma bandeira do EI foi encontrada no veículo, e o FBI está trabalhando para determinar as potenciais associações e afiliações do indivíduo com organizações terroristas", disse a agência em um comunicado.

O suspeito matou pelo menos 10 pessoas e feriu dezenas antes de ser morto em uma troca de tiros com a polícia. Possíveis bombas caseiras foram encontradas em seu veículo e ao redor do French Quarter, o local do ataque, segundo o FBI.