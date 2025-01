Futebol italiano abre ano na Arábia Saudita com sua 'Supercoppa'

A primeira semifinal tem um ar de 'final antecipada' já que coloca frente a frente aquelas que parecem ser as duas melhores equipes italianas do momento: a Atalanta que lidera a Serie A com 41 pontos e a Inter que é terceira, com 40. Entre os dois times está o Napoli (2º, 41), que não está presente nesta Supercopa.

A Inter, atual campeã italiana, foi a vencedora das últimas três edições da Supercopa da Itália e tentará contar com sua experiência e tradição contra uma Atalanta que conquistou apenas dois troféus em toda sua história: uma Copa da Itália em 1963 e a Liga Europa vencida em 22 de maio de 2024.

"Enfrentamos a equipe mais forte do nosso campeonato. É um teste importante para ver se evoluímos", afirmou o treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, cuja equipe se classificou para esta Supercopa como finalista da última Copa da Itália, onde perdeu a final para a Juventus.

A Atalanta chegou a emendar recentemente onze vitórias consecutivas na Serie A, até que no último sábado essa sequência foi encerrada com um empate em 1 a 1 contra a Lazio.

- Estreia de Conceição -

Na segunda semifinal, na sexta-feira, se enfrentam duas equipes que decepcionaram no primeiro turno do campeonato nacional.