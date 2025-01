Giorgi Maisuradze, um pedreiro de 52 anos, também garante que quer o fim do conflito, ao mesmo tempo que apoia o presidente russo, Vladimir Putin, no poder há 25 anos.

"Ele é um bom homem! Sem ele, a Rússia estaria de joelhos", estimou, mostrando sua camiseta estampada com o símbolo soviético da foice e do martelo.

"Nascemos sob a União Soviética. E quero que Vladimir Vladimirovich Putin reunifique novamente estes 15 países e que este Estado seja o mais forte do mundo", disse ele.

Em um momento de incerteza no Ocidente sobre a continuidade do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, com o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca a partir de 20 de janeiro, o chefe do Kremlin continua exigindo a rendição da Ucrânia, sua renúncia de pertencer à Otan e os territórios ucranianos anexados.

As posições entre Kiev e Moscou parecem inconciliáveis neste momento. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, considera os pedidos do presidente russo inaceitáveis.

Enquanto isso, Timofei Davydov, um cientista da computação de 24 anos, transmite a esperança dos jovens de um futuro "tranquilo". "Como uma geração jovem, gostaria de ter estabilidade, ter um terreno firme sob os pés e um céu pacífico sobre a minha cabeça", afirmou.