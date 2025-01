Índia diz que 2024 foi o ano mais quente desde 1901 no país

O departamento meteorológico da Índia indicou, nesta quarta-feira (1º), que 2024 foi seu ano mais quente desde 1901, com temperaturas sufocantes no país mais populoso do mundo, seguindo um padrão global de condições meteorológicas extremas impulsionadas pela mudança climática.

"O ano de 2024 foi o ano mais quente já registrado desde 1901", disse Mrutyunjay Mohapatra, diretor-geral do Departamento Meteorológico da Índia, aos repórteres.

"A temperatura média anual do ar na superfície da Índia em 2024 foi 0,65 grau Celsius acima da média de longo prazo para o período 1991-2020".