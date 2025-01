LaLiga exclui Dani Olmo da lista de jogadores inscritos do Barça

Dani Olmo deixou de constar nesta quarta-feira (1º) na lista de jogadores do Barcelona que podem disputar a espanhola LaLiga, e o futuro do meio-campista continua em aberto depois de a competição ter anunciado que a equipe catalã não reúne os requisitos financeiros para que ele continue competindo.

Enquanto isso, Olmo saudou a chegada de 2025 nas redes sociais com duas fotos com sua namorada e amigos, dois corações com as cores do Barça e a mensagem "It's 2025 time" ("É hora de 2025", em português).

Nas listas de jogadores relacionados que aparecem em seu site, a LaLiga excluiu o meia espanhol e também o atacante Pau Víctor, as duas contratações do Barça neste verão, depois de a entidade ter anunciado na noite de terça-feira que o clube "não apresentou uma alternativa" que "permita registrar qualquer jogador" de acordo com os "regulamentos de controle econômico da LALIGA".