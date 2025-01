Legado de Carter sobrevive em uma paz sólida, porém fria, entre Egito e Israel

O tratado de paz de 1979 resultou na retirada israelense da península do Sinai, ocupada durante a guerra de 1967, e o Cairo se tornou um dos principais receptores de ajuda militar dos Estados Unidos, junto com Israel, seu vizinho.

No entanto, para os egípcios comuns, Israel ainda é um inimigo público.

Os funcionários do governo do Cairo, por exemplo, evitam referências claras a Israel nas comunicações sobre economia, apesar do peso importante no comércio de energia.

A devastadora guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, ambos fronteiriços com o Egito, revitalizou a longa história de solidariedade dos egípcios com os palestinos.

Por outro lado, os turistas israelenses, que costumavam visitar em massa os balneários no Sinai, deixaram de fazê-lo em outubro de 2023, quando eclodiu a guerra devido ao ataque do Hamas a Israel.

Alguns analistas acusam Israel de violar o acordo de paz com suas ações em Gaza.