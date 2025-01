Ministro da Informação sírio promete 'liberdade de imprensa e de expressão' em entrevista à AFP

As novas autoridades têm feito vários gestos e declarações para tranquilizar as minorias deste país multiétnico e multiconfessional, assim como as delegações diplomáticas ocidentais e árabes em Damasco.

Omar também afirmou querer "reduzir a burocracia e facilitar o trabalho da imprensa estrangeira".

Sob o governo anterior, a mídia estrangeira era submetida a escrutínio, e seus jornalistas tinham dificuldades para obter vistos.

"Desde a libertação (...) principalmente em Damasco, pedimos que continue o trabalho dos meios de comunicação nas instituições" anteriormente controladas pelo regime anterior.

No dia 13 de dezembro, o Ministério da Informação publicou um comunicado no qual anunciou a intenção das novas autoridades de punir "todos os jornalistas que fizeram parte da máquina de guerra e propaganda do regime deposto e que contribuíram de maneira direta ou indireta para promover seus crimes".

Na terça-feira, o ministro conversou com dezenas de jornalistas sírios para discutir a transição.