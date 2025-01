Motorista atropela multidão em Nova Orleans; 11 mortos e 35 feridos

Um homem "desesperado para provocar um massacre" dirigiu uma caminhonete a toda velocidade contra uma multidão que comemorava o Ano Novo em Nova Orleans nesta quarta-feira (1º) e deixou pelo menos 10 mortos e 35 feridos, antes de ser morto pela polícia.

A polícia disse que o incidente ocorreu por volta das 3h15, horário local (06h15 no horário de Brasília), no coração do famoso French Quarter desta cidade dos Estados Unidos, que estava lotada de pessoas comemorando a chegada de 2025.

"Este homem, o perpetrador, atirou em nossos policiais quando bateu. Dois policiais foram baleados. Eles estão estáveis", disse a superintendente da polícia Anne Kirkpatrick em entrevista coletiva, garantindo que o agressor "tentou atropelar a maior quantidade de pessoas possível".